Lunedì 15 dicembre, su Canale 5, torna l’appuntamento con la semifinale bis del “Grande Fratello”, condotto da Simona Ventura. Tra decisioni difficili e colpi di scena sorprendenti, i concorrenti si contendono l’accesso alla finalissima, offrendo agli spettatori momenti di tensione e emozione.

grande fratello semifinale bis ventura tra decisioni difficili e colpi di scena

Lunedì 15 dicembre  in prima serata, su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da  Simona Ventura. In studio Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli,  Floriana Secondi  e  Sonia Bruganelli. Inizia stasera la lunga ed emozionante corsa che ci porterà alla  finalissima di giovedì 18   dicembre  e alla proclamazione del vincitore di questa edizione. Il televoto settimanale assegnerà l’ultimo posto da finalista: chi tra Domenico  e  Omer  continuerà a lottare per la vittoria? Omer  incontrerà  Rasha  a una settimana dalla sua eliminazione e dalla brusca fine della loro storia. Bubinoblog

