GRANDE FRATELLO SEMIFINALE BIS | VENTURA TRA DECISIONI DIFFICILI E COLPI DI SCENA

Lunedì 15 dicembre, su Canale 5, torna l’appuntamento con la semifinale bis del “Grande Fratello”, condotto da Simona Ventura. Tra decisioni difficili e colpi di scena sorprendenti, i concorrenti si contendono l’accesso alla finalissima, offrendo agli spettatori momenti di tensione e emozione.

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO, SEMIFINALE BIS: VENTURA TRA DECISIONI DIFFICILI E COLPI DI SCENA Lunedì 15 dicembre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Inizia stasera la lunga ed emozionante corsa che ci porterà alla finalissima di giovedì 18 dicembre e alla proclamazione del vincitore di questa edizione. Il televoto settimanale assegnerà l’ultimo posto da finalista: chi tra Domenico e Omer continuerà a lottare per la vittoria? Omer incontrerà Rasha a una settimana dalla sua eliminazione e dalla brusca fine della loro storia. Bubinoblog GRANDE FRATELLO SHOCK ?? TELEVOTO DRAMMATICO A UN PASSO DALLA FINALE ?? Stasera a sorpresa c’è la semifinale bis del “Grande Fratello 2025”, il penultimo atto della stagione - Solo uno tra Omer e Domenico si aggregherà al gruppo dei finalisti che giovedì 18 dicembre giocherà per la vittoria finale ... iodonna.it

Non stiamo piangendo, ci è solo entrato il best of della settimana nell’occhio #GrandeFratello - facebook.com facebook

