Grande Fratello Rasha torna e bacia Omer ma Sonia Bruganelli l’asfalta così

Rasha fa il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, riaccendendo le tensioni e i sentimenti del passato. La sua dichiarazione a Omer ha sorpreso tutti, suscitando reazioni contrastanti tra i concorrenti e il pubblico. Sonia Bruganelli commenta con fermezza l’accaduto, aggiungendo un ulteriore capitolo a questa vicenda già ricca di colpi di scena.

A volte ritornano. Rasha è tornata nella Casa del Grande Fratello per dichiararsi a Omer, riaccendendo una storia che sembrava ormai conclusa solo una settimana fa. Dopo l'eliminazione della concorrente palestinese, però, qualcosa è cambiato per entrambi. La decisione di interrompere la frequentazione era arrivata in un momento di tensione e incomprensioni, ma la distanza ha avuto un effetto inatteso. Lontani dalle telecamere e dalla convivenza forzata, Rasha e Omer hanno capito di tenere ancora molto l'uno all'altra. Per questo Rasha ha scelto di tornare temporaneamente nella Casa, sorprendendo Omer durante la semifinale del reality.

GF, Rasha torna da Omer: «Ho lasciato l'orgoglio a casa, abbiamo sbagliato». Le critiche di Sonia Bruganelli: «Quando sei uscita hai detto di tutto su di lui. L'amore piace ... - lui dentro la Casa del Grande Fratello, lei fuori dopo l'eliminazione — Rasha e Omer tornano a guardarsi negli occhi.

