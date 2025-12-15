Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla semifinale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale del Grande Fratello si avvicina, segnando un momento cruciale nel percorso del reality show più longevo d’Italia. Fans e concorrenti si preparano a vivere un appuntamento ricco di emozioni, sorprese e colpi di scena. Ecco tutte le ultime news e anticipazioni su quello che ci aspetta in questa fase decisiva.

grande fratello news e anticipazioni cosa aspettarsi dalla semifinale

© Ilgiornale.it - Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla semifinale

È tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con il suo tredicesimo appuntamento. Questa sera, lunedì 15 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia per scoprire le sensazioni dei concorrenti ad un passo dalla finale, prevista per giovedì 18 dicembre. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua. Le anticipazioni della puntata. Inizia questa sera, dunque, il conto alla rovescia che ci porterà alla finale prevista per giovedì 18 dicembre in cui scopriremo il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Ilgiornale.it

GRANDE FRATELLO SHOCK! “ A SORPRESA DOVRÀ…” FAN SCONVOLTI

Video GRANDE FRATELLO SHOCK! “ A SORPRESA DOVRÀ…” FAN SCONVOLTI

grande fratello news anticipazioniGrande Fratello anticipazioni puntata 15 dicembre 2025 - Ecco le anticipazioni del Grande Fratello e cosa accadrà durante la puntata del 15 dicembre 2025. novella2000.it

grande fratello news anticipazioniGrande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 15 dicembre - Oggi, lunedì 15 dicembre, in onda in prima serata su Canale 5, il tredicesimo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. comingsoon.it