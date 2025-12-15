Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla semifinale

La semifinale del Grande Fratello si avvicina, segnando un momento cruciale nel percorso del reality show più longevo d’Italia. Fans e concorrenti si preparano a vivere un appuntamento ricco di emozioni, sorprese e colpi di scena. Ecco tutte le ultime news e anticipazioni su quello che ci aspetta in questa fase decisiva.

È tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con il suo tredicesimo appuntamento. Questa sera, lunedì 15 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d'Italia per scoprire le sensazioni dei concorrenti ad un passo dalla finale, prevista per giovedì 18 dicembre. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua. Le anticipazioni della puntata. Inizia questa sera, dunque, il conto alla rovescia che ci porterà alla finale prevista per giovedì 18 dicembre in cui scopriremo il vincitore di questa edizione del Grande Fratello.

