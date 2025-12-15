Grande Fratello chi va in finale? I sondaggi premiano Omer ma attenzione al colpo di scena

In questa puntata cruciale del Grande Fratello, Domenico e Omer si contendono l’accesso alla finale, con i sondaggi che al momento premiano Omer. Tuttavia, l’atmosfera è tesa e imprevedibile: potrebbe esserci un colpo di scena che cambierà le carte in tavola. Ecco cosa ci aspetta in questa fase decisiva del reality.

Oggi non è la finale, ma una puntata decisiva: Domenico e Omer si giocano l'accesso all'ultimo atto del reality. I numeri parlano chiaro, ma il pubblico può ribaltare tutto. Oggi, 15 dicembre, sarebbe dovuto essere il giorno della finale del Grande Fratello. Le luci della Casa più spiata d'Italia avrebbero dovuto spegnersi per mano dei finalisti, per poi riaccendersi a marzo con la versione VIP, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Invece, questa sera andrà in onda la penultima puntata del reality, che si concluderà giovedì prossimo. Domenico D'Alterio e Omer Elomari sono attualmente in nomination e uno di loro dovrà lasciare il programma. Movieplayer.it

