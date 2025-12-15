Grande Fratello anticipazioni semifinale bis | eliminazione faccia a faccia e primo superfinalista

Il Grande Fratello si avvicina alla semifinale bis, con emozioni e colpi di scena all'orizzonte. Tra eliminazioni, confronti diretti e il primo superfinalista, il percorso si fa sempre più avvincente. La finale è stata spostata e il televoto sarà determinante, promettendo una fase decisiva e ricca di suspense per i concorrenti.

© Movieplayer.it - Grande Fratello anticipazioni semifinale bis: eliminazione, faccia a faccia e primo superfinalista Finale spostata, televoto decisivo e faccia a faccia che promettono scintille: il Grande Fratello entra nella fase più calda e nulla è più scontato per i concorrenti. Giornata decisiva per il Grande Fratello. Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda una semifinale speciale, resa necessaria dallo slittamento della finale, inizialmente prevista per oggi ma rinviata a giovedì 18 dicembre per evitare la concomitanza con la fiction evento Sandokan. Subito dopo La Ruota della Fortuna, Simona Ventura guiderà il nuovo appuntamento del reality, affiancata in studio da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Movieplayer.it GF Anticipazioni Semifinale 8 Dicembre Simone De Bianchi eliminato ma non è finita ecco chi esce Grande Fratello 2025, stasera la seconda semifinale su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 15 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Il Grande Fratello 2025 entra nel vivo con la seconda semifinale di lunedì 15 dicembre 2025: chi sarà eliminato e chi finalista? superguidatv.it

Grande Fratello, anticipazioni semifinale bis: sfida di fuoco tra Omer e Domenico - La finale slitta e un concorrente dovrà dire addio alla vittoria: attesi anche nuovi faccia a faccia. libero.it

Non stiamo piangendo, ci è solo entrato il best of della settimana nell’occhio #GrandeFratello - facebook.com facebook

Non stiamo piangendo, ci è solo entrato il best of della settimana nell’occhio #GrandeFratello x.com