Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata

Scopri dove seguire in diretta streaming e in TV la puntata di Grande Fratello 2025 in programma lunedì 15 dicembre alle ore 21:35 su Canale 5. Tutte le informazioni su come non perdere l’appuntamento di questa stagione, ricca di colpi di scena e momenti emozionanti.

. Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. Tpi.it

