Lunedì 15 dicembre 2025, grande attesa per la seconda semifinale del Grande Fratello 2025, trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21.55. Simona Ventura conduce la tredicesima e penultima puntata, durante la quale Omer e Rasha si ritrovano, portando emozioni e sorprese. Ecco tutte le anticipazioni sulla serata.

© Davidemaggio.it - Grande Fratello 2025, diretta seconda semifinale: Omer e Rasha si ritrovano

Anticipazioni semifinale di lunedì 15 dicembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce la tredicesima e penultima puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Si tratta della seconda semifinale, in vista della finale di giovedì. Il televoto assegnerà l’ ultimo posto da finalista: chi tra Domenico e Omer continuerà a lottare per la vittoria? Ma non sarà l’unico verdetto della serata poiché, tra i cinque finalisti – Anita, Giulia, Grazia, Jonas e uno tra Domenico e Omer – si conoscerà il primo superfinalista, che salirà direttamente sul podio per conquistare la vittoria finale. Davidemaggio.it

