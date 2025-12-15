Graduatorie ad esaurimento | 2026 28 | chi può presentare domanda quali le regole SCHEDA UIL

L'articolo fornisce un approfondimento sulle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, evidenziando chi può presentare domanda e le regole da seguire. La scheda tecnica, predisposta dalla UIL Scuola RUA, offre informazioni aggiornate e dettagliate per i docenti interessati alle procedure di aggiornamento e inclusione nelle graduatorie.

Il sindacato UIL Scuola RUA ha predisposto una scheda tecnica per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 202627 e 202728. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: 202628: chi può presentare domanda, quali le regole. SCHEDA UIL . Orizzontescuola.it Aggiornamento GPS e GAE 2026, novità su ITP e titoli. Si parte già a gennaio? Le ultime notizie Graduatorie ad esaurimento 2026/28: non ci saranno nuovi inserimenti. Abilitati devono attendere GPS - La notizia dell'imminente apertura delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 2026/28 ha inevitabilmente scatenato il quesito: sono abilitato /specializzato sostegno, posso inserir ... orizzontescuola.it Graduatorie ad Esaurimento per supplenze e ruoli docenti, dal 15 dicembre si presenta la domanda 2026/28 - sarà pubblicato sul portale INPA il Decreto Ministeriale relativo all’aggiornamento delle GaE. orizzontescuola.it

Graduatorie ad esaurimento 2026/28: non ci saranno nuovi inserimenti. Abilitati devono attendere GPS https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ad-esaurimento-2026-28-non-ci-saranno-nuovi-inserimenti-abilitati-devono-attendere-gps/ - facebook.com facebook

Nei prossimi mesi gli aspiranti docenti saranno chiamati a compilare le domande di aggiornamento o primo inserimento negli elenchi per le supplenze valide per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Si tratta di GaE (graduatorie ad esaurimento) e GPS (gra… x.com