Graduatorie ad esaurimento | 2026 28 | chi può presentare domanda quali le regole SCHEDA UIL

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo fornisce un approfondimento sulle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, evidenziando chi può presentare domanda e le regole da seguire. La scheda tecnica, predisposta dalla UIL Scuola RUA, offre informazioni aggiornate e dettagliate per i docenti interessati alle procedure di aggiornamento e inclusione nelle graduatorie.

Immagine generica

Il sindacato UIL Scuola RUA ha predisposto una scheda tecnica per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 202627 e 202728. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: 202628: chi può presentare domanda, quali le regole. SCHEDA UIL . Orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS e GAE 2026, novità su ITP e titoli. Si parte già a gennaio? Le ultime notizie

Video Aggiornamento GPS e GAE 2026, novità su ITP e titoli. Si parte già a gennaio? Le ultime notizie

Graduatorie ad esaurimento 2026/28: non ci saranno nuovi inserimenti. Abilitati devono attendere GPS - La notizia dell'imminente apertura delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 2026/28 ha inevitabilmente scatenato il quesito: sono abilitato /specializzato sostegno, posso inserir ... orizzontescuola.it

graduatorie esaurimento 2026 28Graduatorie ad Esaurimento per supplenze e ruoli docenti, dal 15 dicembre si presenta la domanda 2026/28 - sarà pubblicato sul portale INPA il Decreto Ministeriale relativo all’aggiornamento delle GaE. orizzontescuola.it