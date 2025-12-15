graduation day per i primi trenta allievi scuola superiore meridionale

Il 15 dicembre si è tenuta nell’aula magna della Scuola Superiore Meridionale la cerimonia di Graduation Day, durante la quale sono stati consegnati i diplomi ai primi trenta allievi che hanno completato con successo il percorso quinquennale di alta formazione. Un momento importante di riconoscimento e celebrazione per i giovani studenti.

Si è svolta stamattina, 15 dicembre, nell’aula magna della Scuola Superiore Meridionale (via Mezzocannone 4), la cerimonia di consegna dei diplomi ai primi allievi ordinari che hanno concluso il percorso quinquennale di alta formazione della Scuola Superiore Meridionale e che hanno conseguito il. Napolitoday.it

NAPOLI: GRADUATION DAY PER I PRIMI 30 ALLIEVI DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

