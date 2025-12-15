Governo | conferenza Meloni con Odg e Asp il 9 gennaio alle 11

Il 9 gennaio 2026 alle 11 si terrà a Roma, nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare.

Roma, 15 dic (Adnkronos) - La conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare si svolgerà a Roma il 9 gennaio 2026 alle 11 nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, in via di Campo Marzio 78. L'accesso sarà consentito fino alle ore 10. Lo rende noto l'Odg. Iltempo.it

