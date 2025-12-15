Governo | Calenda ' solidarietà a Meloni clima odio non va mai minimizzato'

Il ministro Calenda esprime solidarietà a Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di non sottovalutare mai il clima di odio che può alimentare divisioni e tensioni politiche. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di mantenere un atteggiamento di attenzione e responsabilità nel discorso pubblico.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgia Meloni senza se e senza ma. Attenti perché il clima d'odio non va mai minimizzato". Lo scrive sui social Carlo Calenda sulla scritta 'spara a Meloni' con la stella a cinque punte sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio. Iltempo.it

