Governo | Boccia ' da Meloni ad Atreju propaganda identitaria solo livore niente idee'
Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Devo dire che ha preoccupato il discorso di Georgia Meloni ad Atreju, l'ho trovato un esercizio di propaganda identitaria, autoreferenziale e povero di visione, costruito più contro nemici immaginari che sui problemi del Paese". Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd a “Il Rosso e il Nero” su Radio1. "Nel suo intervento Meloni ha scelto ancora una volta l'appartenenza identitaria ai nazionalisti di mezzo mondo, a partire da Trump, invece della tutela degli interessi concreti dell'Italia e dell'Europa. È una politica estera piegata all'ideologia, che scambia l'alleanza tra governi sovranisti per forza e sacrifica il ruolo europeo del Paese". Iltempo.it
