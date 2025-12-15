Governo | Boccia ' da Meloni ad Atreju propaganda identitaria solo livore niente idee'

Il discorso di Georgia Meloni ad Atreju ha suscitato reazioni di preoccupazione, con alcuni commentatori che lo hanno definito un'esibizione di propaganda identitaria. Secondo Boccia, il discorso si caratterizza per un tono autoreferenziale e privo di idee concrete, concentrandosi più su nemici immaginari che sui reali problemi del Paese.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Devo dire che ha preoccupato il discorso di Georgia Meloni ad Atreju, l'ho trovato un esercizio di propaganda identitaria, autoreferenziale e povero di visione, costruito più contro nemici immaginari che sui problemi del Paese". Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd a “Il Rosso e il Nero” su Radio1. "Nel suo intervento Meloni ha scelto ancora una volta l'appartenenza identitaria ai nazionalisti di mezzo mondo, a partire da Trump, invece della tutela degli interessi concreti dell'Italia e dell'Europa. È una politica estera piegata all'ideologia, che scambia l'alleanza tra governi sovranisti per forza e sacrifica il ruolo europeo del Paese". Iltempo.it

