Google Translate cambia pelle | ora traduce il senso non solo le parole

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Translate si rivolge a un nuovo approccio, concentrandosi ora sulla comprensione del senso dei testi anziché sulle sole parole. Questa evoluzione promette traduzioni più naturali e accurate, migliorando notevolmente l'esperienza degli utenti nel superare le barriere linguistiche. Un cambiamento che segna un passo avanti nell'intelligenza artificiale applicata alla comunicazione globale.

google translate cambia pelle ora traduce il senso non solo le parole

© Quotidiano.net - Google Translate cambia pelle: ora traduce il senso, non solo le parole

Roma, 15 dicembre 2025 – Non più traduzioni rigide e letterali che, alle volte, restituivano risultati bizzarri. Google Translate compie un deciso salto avanti  grazie all’integrazione dei modelli di Intelligenza Artificiale Gemini. L’obiettivo è ambizioso: interpretare il significato, il tono e persino le sfumature culturali di una frase, non limitarsi a trasporre singole parole. Traduzioni più fluide e in tempo reale con l’IA di Gemini. Il risultato sono testi più fluidi, realistici, vicini al modo in cui una lingua viene davvero parlata. Espressioni idiomatiche, slang e contesti locali vengono finalmente compresi. Quotidiano.net

Perché privare YouTube di questa perla???

Video Perché privare YouTube di questa perla???

google translate cambia pelleGoogle Translate cambia pelle: ora traduce il senso, non solo le parole - Con l’AI Gemini arrivano traduzioni più naturali, interpretazione vocale in tempo reale con le cuffie e nuovi strumenti per imparare le lingue ... quotidiano.net