Google Translate si rivolge a un nuovo approccio, concentrandosi ora sulla comprensione del senso dei testi anziché sulle sole parole. Questa evoluzione promette traduzioni più naturali e accurate, migliorando notevolmente l'esperienza degli utenti nel superare le barriere linguistiche. Un cambiamento che segna un passo avanti nell'intelligenza artificiale applicata alla comunicazione globale.

© Quotidiano.net - Google Translate cambia pelle: ora traduce il senso, non solo le parole

Roma, 15 dicembre 2025 – Non più traduzioni rigide e letterali che, alle volte, restituivano risultati bizzarri. Google Translate compie un deciso salto avanti grazie all’integrazione dei modelli di Intelligenza Artificiale Gemini. L’obiettivo è ambizioso: interpretare il significato, il tono e persino le sfumature culturali di una frase, non limitarsi a trasporre singole parole. Traduzioni più fluide e in tempo reale con l’IA di Gemini. Il risultato sono testi più fluidi, realistici, vicini al modo in cui una lingua viene davvero parlata. Espressioni idiomatiche, slang e contesti locali vengono finalmente compresi. Quotidiano.net

Perché privare YouTube di questa perla???

Google Translate cambia pelle: ora traduce il senso, non solo le parole - Con l’AI Gemini arrivano traduzioni più naturali, interpretazione vocale in tempo reale con le cuffie e nuovi strumenti per imparare le lingue ... quotidiano.net