‘Goodbye June’ | Kate Winslet fa il suo debutto alla regia

Kate Winslet debutta alla regia con ‘Goodbye June’, portando sul grande schermo la sua sensibilità artistica e il suo talento versatile. Attrice di grande successo e produttrice attenta, si cimenta ora in una nuova sfida creativa, promettendo un’opera ricca di emozioni e profondità.

Forte e delicata, attrice dal talento camaleontico e produttrice dai sensi affinatissimi verso le grandi storie. Kate Winslet è un regalo potente che il cinema di oggi continua a farsi. Da adesso però possiamo dirlo, l’attrice britannica è anche una talentuosa regista. Goodbye June è l’opera che ha scelto di dirigere e produrre. Sulla sceneggiatura del film mette la firma suo figlio Joe Anders, e il cast ha in serbo tanti assi nella manica. Il film sarà in arrivo su Netflix e Sky dal 24 dicembre. Scopriamone insieme la nascita e l’evoluzione. Kate Winslet e la sfida di un film a più livelli. Ricordiamo innanzitutto che oltre alle mani di madre e figlio che plasmano e orchestrano la storia di Goodbye June, ci sono i volti e le intepretazioni di un cast corale degno di nota: da Toni Collette a Johnny Flynn passando per Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren, Stephen Merchant, Fisayo Akinade, Jeremy Swift e Raza Jaffrey. Metropolitanmagazine.it

Goodbye June | Official Trailer | Netflix

Esistono film natalizi che profumano di biscotti allo zenzero e gioia incondizionata, e poi esiste "Goodbye June". Il debutto alla regia di Kate Winslet non ha nulla a che fare con miracoli dell'ultimo minuto o lieti fine confezionati con carta regalo.