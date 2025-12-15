Golem_e fango è il mondo al Teatro al Parco

Golem_e fango è uno spettacolo teatrale presentato al Teatro al Parco, diretto dalla regia e drammaturgia di Mariasole Brusa. L’evento coinvolge performer, musicisti e progettisti di scena, creando un’esperienza immersiva che unisce teatro, musica e marionette. Un’opera che esplora temi profondi attraverso una suggestiva combinazione di elementi artistici e visivi.

Regia e drammaturgia Mariasole BrusaPerformer Eva Luna Betelli, Giovanni Consoli, Sofia Orlando, Angela Dionisia SeverinoMusica Andrea NapolitanoMarionette e oggetti di scena Gianluca Palma, Sofia Orlando, Marco ScarpaScenografia Alberto FavrettoDesign luci Sander LoonenCostumi Gianluca