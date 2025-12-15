Globalizzare l' intifada vuol dire uccidere gli ebrei Il messaggio dei tifosi dopo la strage di Sydney

Dopo la strage di Sydney, alcuni tifosi esprimono opinioni contro la globalizzazione dell'intifada, associandola a minacce contro gli ebrei. Mentre la sinistra resta in silenzio, altre voci si fanno avanti, evidenziando tensioni e reazioni diverse di fronte a eventi di violenza legati al terrorismo islamico.

Se la sinistra tace, non tutti scelgono di percorrere questa strada dopo la strage compiuta dagli islamici a Bondi Beach. L'assalto di Sydney, che ha portato all'uccisione di 15 persone e al ferimento di 40, è stata compiuta deliberatamente durante il primo giorno dell' Hannukkah, festività alla quale gli ebrei sono particolarmente legati. Sono state innumerevoli le attestazioni di solidarietà arrivate da tutto il mondo quando le immagini hanno iniziato a rimbalzare sui media internazionali, ponendo tutti davanti all'ennesimo orrore compiuto per mano di chi dice di seguire la religione della Pace. Ilgiornale.it

