Gli Usa | Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev Ma Zelensky | Sui territori posizioni ancora diverse pronti a soluzioni

Gli Stati Uniti dichiarano di aver risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev, mentre Zelensky evidenzia ancora divergenze sui territori e la disponibilità a trovare soluzioni. A Berlino si svolgono colloqui sul piano di pace in 20 punti, con la partecipazione di Witkoff e Kushner alla cena con gli europei, segnando un momento di dialogo e mediazione internazionale.

© Xml2.corriere.it - Gli Usa: "Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev". Ma Zelensky: "Sui territori posizioni ancora diverse, pronti a soluzioni" I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Xml2.corriere.it Problema iniettori ? Cerchiamo di capire #automobile #automotive #auto USA: "Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev". Stasera telefonata Trump-Zelensky - E' attesa per la "cena della pace" alla quale prenderanno parte i capi di Stato e di governo europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. msn.com

Kiev: "Colloqui produttivi, puntiamo all'accordo entro oggi". Glu Usa: "Risolto il 90% delle questioni tra Ucraina e Russia" - Proseguono gli incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. msn.com

Il giudice deve sempre decidere prima le questioni di rito Un giudice può decidere una causa civile basandosi sul merito (la sostanza) prima di aver risolto ... - facebook.com facebook