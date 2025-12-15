Gli Usa | Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev La Russia accetterà il progetto di accordo Zelensky | Colloqui produttivi

Gli Stati Uniti annunciano il risolvimento del 90% delle questioni tra Mosca e Kiev, mentre la Russia si prepara ad accettare un nuovo progetto di accordo. Zelensky giudica i colloqui di Berlino

Gli Usa: "Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev. La Russia accetterà il progetto di accordo". Zelensky: "Colloqui produttivi"

 I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Xml2.corriere.it

