Gli oggetti smarriti fanno del bene All'asta per destinare fondi alla Cri

Un’asta benefica a Colico, Lecco, trasforma gli oggetti smarriti, ritrovati e mai reclamati in un'occasione di solidarietà. Partecipando, si contribuisce a sostenere la Croce Rossa Italiana, dando nuova vita a oggetti dimenticati e aiutando chi ne ha bisogno. Un'iniziativa che unisce comunità e solidarietà attraverso un gesto semplice e significativo.

COLICO (Lecco) Un’asta benefica per trasformare in un’opportunità gli oggetti smarriti, ritrovati e mai reclamati. È stata organizzata dal Comune di Colico in collaborazione con il Comando di Polizia locale per martedì 23 dicembre alle 18.30 nella Sala Consiliare in piazza V Reggimento Alpini a Colico. In quell’occasione saranno messi in vendita numerosi oggetti tra cui biciclette, monopattini e vari articoli personali sia nuovi sia usati. L’elenco completo degli oggetti disponibili può essere consultato sulla home page del sito del Comune: si trovano innanzitutto 17 modelli di biciclette da città e mountain bike, quattro monopattini elettrici e uno skateboard. Ilgiorno.it

