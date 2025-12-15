Gli occhi di imprenditori e industriali rivolti all' Africa | Palermo al centro di una nuova visione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Africa si sta affermando come una delle realtà più dinamiche al mondo, con una crescita economica significativa e un boom demografico. Questo scenario attira l’attenzione di imprenditori e industriali, che vedono nel continente nuove opportunità di investimento e sviluppo. Palermo si propone come punto di collegamento e innovazione, al centro di questa rivoluzione economica e sociale.

gli occhi di imprenditori e industriali rivolti all africa palermo al centro di una nuova visione

© Palermotoday.it - Gli occhi di imprenditori e industriali rivolti all'Africa: "Palermo al centro di una nuova visione"

Una crescita quadrupla rispetto ai paesi occidentali, doppia rispetto ai paesi asiatici. Un continente in boom demografico: l’Africa oggi rappresenta un’opportunità e una sfida per l’Europa, le sue imprese ma anche il suo sistema di formazione. Di questo si è parlato nel corso di un incontro. Palermotoday.it