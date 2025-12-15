Gli Italian Brainrot diventano un videogioco made in Modena sulla piattaforma Roblox
Gli Italian Brainrot, fenomeno virale tra i giovani italiani, si trasforma in un videogioco sviluppato a Modena sulla piattaforma Roblox. Un modo innovativo per coinvolgere gli appassionati e portare il popolare mondo dei Brainrot in un’esperienza interattiva, consolidando il legame tra il fenomeno culturale e il gaming.
In Italia 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali dei Brainrot: tormentoni, personaggi surreali, vibrazioni cromatiche ipnotiche e suoni che diventano terreno comune di confronto fra i giovanissimi.Un fenomeno che la modenese Officina. Modenatoday.it
Gli Italian Brainrot diventano un videogioco (made in Modena) sulla piattaforma Roblox - Le carte da gioco e collezione Skifidol Italian Brainrot, che spopolano fra i giovanissimi, dal 12 dicembre sono sbarcati su una delle piattaforme più amate dai giovani gamer ... modenatoday.it
Su Roblox sbarca il videogioco originale “Find The Skifidol Brainrot Card [99]” - Dal 12 dicembre debutta il nuovo gioco ufficiale delle famose carte all’interno della piattaforma di gaming più popolare tra gli under 18 ... tuttosport.com
