Gli Italian Brainrot diventano un videogioco made in Modena sulla piattaforma Roblox

Gli Italian Brainrot, fenomeno virale tra i giovani italiani, si trasforma in un videogioco sviluppato a Modena sulla piattaforma Roblox. Un modo innovativo per coinvolgere gli appassionati e portare il popolare mondo dei Brainrot in un’esperienza interattiva, consolidando il legame tra il fenomeno culturale e il gaming.

In Italia 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali dei Brainrot: tormentoni, personaggi surreali, vibrazioni cromatiche ipnotiche e suoni che diventano terreno comune di confronto fra i giovanissimi.Un fenomeno che la modenese Officina. Modenatoday.it

