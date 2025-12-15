Gli Herons 2.0 stentano a decollare Vigevano mostra i muscoli e vince

Gli Herons 2.0 faticano a trovare continuità, mentre Vigevano dimostra forza e vittoria nel match contro Fabo Herons MCT, con il punteggio di 94-85. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, evidenziando l'equilibrio tra le due squadre e le sfide in corso nel campionato.

© Sport.quotidiano.net - Gli Herons 2.0 stentano a decollare. Vigevano mostra i muscoli e vince ELECHEM VIGEVANO 94 FABO HERONS MCT 85 VIGEVANO Boglio 14, Fantoma 11, Mazzantini 3, Gajic 13, Kancleris 19, Zacchigna 20, Corgnati 7, Diouf 5, Verazzo 2, Fiusco ne, Cucchiaro ne, Lucchini ne. All. Salieri MONTECATINI Rossi 5, Mastrangelo 14, Aukstikalnis 19, Chinellato 18, Giombini 4, Sgobba 9, Ricci 7, Dell’Uomo 7, Benites 2, Kamate, Natali ne, Antonelli ne. All. Sacchetti ARBITRI Capurro, Scarfò, Lillo NOTE parziali 19-26, 44-41, 72-60 VIGEVANO Affondata da uno Zacchigna da 20 punti e 6 triple segnate ma più in generale da una Elachem Vigevano più corale, più coesa, più squadra la Fabo Herons Montecatini si ferma ancora al PalaElachem e torna con la testa sott’acqua dopo la vittoria contro Piazza Armerina. Sport.quotidiano.net Gli Herons 2.0 stentano a decollare. Vigevano mostra i muscoli e vince - VIGEVANO Boglio 14, Fantoma 11, Mazzantini 3, Gajic 13, Kancleris 19, Zacchigna 20, Corgnati 7, Diouf 5, Verazzo 2, Fiusco ne, Cucchiaro ne, Lucchini ne. sport.quotidiano.net