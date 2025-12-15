Gli autovelox si accendono per i controlli anche prima di Natale | dove e quando

Gli autovelox sulle strade lombarde sono attivi anche prima di Natale, per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi. La Polizia Stradale utilizza questa tecnologia per monitorare e controllare la velocità dei veicoli, promuovendo la consapevolezza e il rispetto delle norme stradali durante il periodo festivo.

Gli autovelox si accendono per i controlli anche prima di Natale sulle Statali lombarde. La Polizia Stradale utilizza la tecnologia al fine di smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto. Leccotoday.it RIMINI: Occhio alle multe! Si accendono nuovi autovelox - TELEROMAGNA24.IT Gli autovelox si accendono per i controlli anche prima di Natale: dove e quando - La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 15 dicembre 2025 e domenica 21 dicembre 2025 ... leccotoday.it

Autovelox non censiti dal MIT: migliaia di dispositivi a rischio stop - Il MIT ha pubblicato la lista ufficiale degli autovelox autorizzati. missionline.it

Autovelox sulla Tangenziale Est: da oggi scattano le multe Da oggi, lunedì 15 dicembre 2025, entrano ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi sulla Tangenziale Est di Roma e su viale Isacco Newton. Conclusa la fase di prova: chi supera i limiti ver - facebook.com facebook