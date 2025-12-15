I punti vendita Conad di Ponte Pattoli e Gubbio, in Umbria, condividono gli auguri di Buon Natale attraverso un video che ha conquistato il cuore della comunità. Un gesto semplice ma significativo, che unisce clienti e dipendenti in un messaggio di festa e convivialità, diventando un momento di condivisione virale.

© Laprimapagina.it - Gli auguri di Buon Natale del Conad Ponte Pattoli e Gubbio (in video)

I punti vendita Conad di Ponte Pattoli Perugia e Gubbio, in Umbria, trasformano i tradizionali auguri in un momento virale di comunità. Conad Superstore Ponte Pattoli e Conad Superstore Gubbio hanno realizzato e pubblicato sui social un videoaugurio di Natale dal tono caloroso e ironico, che Fast News Platform ha deciso di rilanciare per la sua originalità.? Il videoaugurio natalizio. Nel filmato, lo staff dei punti vendita si mette in gioco per porgere ai clienti un sincero “Buone Feste”, mescolando atmosfera natalizia, semplicità e vicinanza al territorio. Il messaggio parla direttamente alle famiglie e ai clienti abituali, con un linguaggio immediato e riconoscibile. Laprimapagina.it

Auguri di Natale da Conad

