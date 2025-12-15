Gli attentatori di Sydney erano padre e figlio | Avevano giurato fedeltà all' Isis

Gli attentatori di Sydney, padre e figlio Said e Naveed Akram, hanno commesso la strage a Bondi Beach. Entrambi avevano giurato fedeltà all'Isis nel 2019, nonostante Naveed possedesse un porto d'armi regolare. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle modalità di gestione delle minacce terroristiche.

ABC ha appreso che gli investigatori ritengono che gli uomini armati avessero giurato fedeltà al gruppo terroristico dello Stato Islamico, del quale sono state trovate due bandiere sull'auto usata dai terroristi. L'Asio si è interessata a Naveed Akram sei anni fa, dopo che la polizia aveva sventato i piani per un attacco terroristico dell'Isis, ed era legato a Isaak El Matari, il quale - scrive ancora Abc - "sta scontando sette anni di carcere per aver pianificato un'insurrezione dell'Isis in qualità di autoproclamato comandante australiano del gruppo terroristico".

