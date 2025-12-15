Gli aspirapolvere Roomba dichiarano bancarotta | iRobot passa a cinese Picea

iRobot, azienda leader nella produzione di robot-aspirapolvere Roomba, ha annunciato una procedura di fallimento volontaria sotto il Chapter 11. La decisione coinvolge diverse filiali e segna un cambiamento importante per il futuro dell’azienda, che ha recentemente ceduto le sue attività a Picea Milano, società cinese.

Milano, 15 dic. (askanews) – Il produttore dei robot-aspirapolvere Roomba, iRobot, ha avviato, insieme ad alcune filiali, la procedura per l'istanza di fallimento volontaria facendo ricorso al Chapter 11. Un passaggio storico per il produttore che portò il primo Roomba sul mercato nel 2002 e che ora 23 anni dopo, passa in capo a una società cinese, dopo il fallimento dell'acquisizione da parte di Amazon e stretto nella morsa della concorrenza cinese. Il ricorso al Chapter 11 rientra in un accordo di ristrutturazione raggiunto con il suo principale fornitore, la cinese Shenzhen Picea Icea Robotics e la controllata Santrum Hong Kong, per consentire a Picea di acquisire iRobot attraverso una procedura sottoposta a controllo giudiziario.

Il celebre marchio che produce Roomba presenta istanza di Chapter 11. Non ha retto alla concorrenza dei competitor asiatici come Narwal, Dreame e Roborock