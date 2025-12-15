Giustizialismo | surrogato del processo penale

Il giustizialismo, inteso come tendenza a privilegiare la punizione immediata e sommaria, si configura come un surrogato del processo penale tradizionale. Questo fenomeno, diffuso negli ultimi anni, mette in discussione i principi fondamentali di garanzia e giusto processo, rischiando di compromettere lo Stato di diritto e la tutela dei diritti dell’indagato.

Il giustizialismo come surrogato del processo penale è senza dubbio uno dei fenomeni più preoccupanti degli ultimi anni. Nel dibattito pubblico italiano il processo penale è ormai percepito come un intralcio, non come una garanzia. È lento, complesso, faticoso. Richiede prove, non suggestioni; contraddittorio, non slogan; regole, non emozioni. Per questo viene sempre più spesso sostituito da un suo surrogato: il giudizio morale anticipato, veicolato dalla cronaca giudiziaria e amplificato dai social network. Oggi si preferisce il titolo sensazionalistico, l'opinione medio bassa, la polemica inutile e spicciola, oggi al processo penale si preferisce la lotta senza sconti mediatica, oggi rileva una giustizia sommaria, facile e veloce, capace di generare la preda da dare impasto ai voraci lettori.