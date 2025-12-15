Giuntoli-Fiorentina pista che si raffredda | nessun contatto in corso

La trattativa per il trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Fiorentina si raffredda, con nessun contatto in corso al momento. Nonostante il forte interesse e le voci di mercato, la possibilità di un suo approdo in viola sembra sempre meno concreta.

Il nome di Cristiano Giuntoli continua a rimbalzare con forza nel panorama dirigenziale italiano, ma l'ipotesi di un suo approdo alla Fiorentina perde progressivamente consistenza. Dopo la chiusura dell'esperienza alla Juventus, il dirigente resta uno dei profili più autorevoli sul mercato, forte di un curriculum che parla di progettualità, visione internazionale e successi costruiti nel tempo. Firenze, nelle ultime settimane, era stata indicata come una possibile nuova destinazione. Oggi, però, lo scenario appare diverso. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, a fare chiarezza è stato Alfredo Pedullà, che ha ridimensionato in modo netto le indiscrezioni circolate.

