Giulia la decana della provincia | Tredozio in festa per i suoi 109 anni Abbiate fede e vogliatevi bene

A Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, festeggia Giulia, la decana della provincia, che ha raggiunto i 109 anni. La sua lunga vita rappresenta un esempio di longevità sempre più diffusa in Italia, dove i centenari sono in costante aumento. Un'occasione di gioia e riflessione sulla lunga durata della vita e sui valori di fede e affetto.

Forlì, 15 dicembre 2025 – In Italia ormai la longevità non è più un’eccezione e il numero di centenari è in continua crescita: 2mila in più solo nell’ultimo anno. Il 1° gennaio 2025 l’Istat contava 23.548 ultracentenari (più che raddoppiati rispetto al 2009): di questi, 8 su 10 sono donne. Quelli con più di 105 anni sono 724 (le donne salgono al 90%) mentre sono 19 coloro che hanno superato i 110 anni, fra cui uno solo di sesso maschile. La decana vivente più longeva in Italia è Lucia Laura Sangenito di anni 115 (in provincia di Avellino); l’uomo è Vitantonio Lovallo di anni 111 (Potenza). La tredoziese Giulia Benedetti è la donna più longeva in provincia di Forlì-Cesena e la seconda in Romagna (Luigia Giunchedi di Riolo Terme la batte di 134 giorni), la quinta in regione, la 57ª in Italia. Ilrestodelcarlino.it

