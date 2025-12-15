Giugliano in festa | weekend di eventi e aggiornamenti al cartellone natalizio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana appena trascorso ha animato Giugliano con numerosi eventi e iniziative legate al calendario natalizio, coinvolgendo piazze, chiese e spazi pubblici. Un momento di festa e aggregazione per la comunità locale, che ha potuto vivere intensamente le tradizioni e le novità del periodo natalizio.

giugliano in festa weekend di eventi e aggiornamenti al cartellone natalizio

© Teleclubitalia.it - Giugliano in festa: weekend di eventi e aggiornamenti al cartellone natalizio

È stato un fine settimana ricco di appuntamenti quello appena trascorso a Giugliano, con piazze, chiese e spazi cittadini animati dagli eventi inseriti nel calendario natalizio. Un programma variegato che sta continuando a coinvolgere residenti e visitatori, offrendo momenti di musica, spettacolo e intrattenimento per tutte le età, contribuendo a creare un clima di festa . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Giugliano, grande festa per i dieci anni di Gi.An.Gi.

Video Giugliano, grande festa per i dieci anni di Gi.An.Gi.

giugliano festa weekend eventi“Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025”: a Giugliano in Campania il più ricco programma mai organizzato - Si inizia il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie cittadine con performance dei Mr. napolivillage.com

giugliano festa weekend eventiNatale nel Napoletano: aprono i villaggi di Harry Potter, del Grinch e delle Caramelle gratis - Prende il via Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025, la rassegna di eventi natalizi che animerà la città di Giugliano in Campania tra musica, teatro, laboratori per bambini, mostre, animazi ... msn.com