Giudici ‘liberano’ l’imam Shahin il Viminale pensa al ricorso

L'imam Shahin è stato recentemente riammesso, suscitando tensioni tra le autorità italiane e il suo entourage. Il Viminale, intenzionato a tutelare la propria posizione, ha annunciato un ricorso in Cassazione per contestare la decisione di espulsione, cercando di ribadire le motivazioni che avevano portato alla sua allontanamento.

