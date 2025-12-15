Giudici ‘liberano’ l’imam Shahin il Viminale pensa al ricorso

L'imam Shahin è stato recentemente riammesso, suscitando tensioni tra le autorità italiane e il suo entourage. Il Viminale, intenzionato a tutelare la propria posizione, ha annunciato un ricorso in Cassazione per contestare la decisione di espulsione, cercando di ribadire le motivazioni che avevano portato alla sua allontanamento.

