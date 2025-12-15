Giudici ‘liberano’ l’imam Shahin il Viminale pensa al ricorso
L'imam Shahin è stato recentemente riammesso, suscitando tensioni tra le autorità italiane e il suo entourage. Il Viminale, intenzionato a tutelare la propria posizione, ha annunciato un ricorso in Cassazione per contestare la decisione di espulsione, cercando di ribadire le motivazioni che avevano portato alla sua allontanamento.
Con il ricorso in Cassazione, il Viminale punta a far valere le ragioni che avevano determinato la decisione di espellere l'imam.
I giudici liberano l'Imam di Torino dopo il decreto di espulsione del Ministero dell'Interno Ma quanto conta la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese
La Corte di Appello di Torino si è pronunciata per la cessazione del trattenimento dell'imam #MohamedShahin nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati