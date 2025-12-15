Gita al faro - visita al faro di Bari

Sabato 20 dicembre alle ore 17.00 si terrà una visita guidata al Faro di Bari, uno dei simboli storici della città. In collaborazione con l'associazione Mar di Levante, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire la storia e le caratteristiche di questa imponente struttura, costruita nel 1869 e tra i fari più alti d'Italia.

Sabato 20 dicembre, ore 17.00: appuntamento con: "Gita al Faro - visita al Faro di Bari". In collaborazione con l'associazione Mar di Levante, visiteremo lo storico Faro di Bari costruito nel 1869 e con i suoi 62 m di altezza (66 di altitudine), è il terzo faro più alto d'Italia e il 22º nel.