Girovagava in un' area frequentata da assuntori di droghe | trovato con dosi di hashish denunciato

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Forlì hanno scoperto un uomo in un'area frequentata da assuntori di droghe, trovandolo in possesso di dosi di hashish. L'intervento ha portato a quattro denunce a piede libero, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella sicurezza stradale e nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

