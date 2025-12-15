Gioventù bruciata

L'articolo esplora le conseguenze di una possibile retrocessione, evidenziando il rischio di un tracollo simile a quello dell'Haka Valkeakoski, club finlandese con una storia di successi che si è trovato a dover scendere in seconda divisione dopo un’annata negativa. Un esempio che mette in guardia sulle conseguenze di risultati sfavorevoli nel mondo del calcio.

In caso di retrocessione avvisate i pompieri. C'è il rischio di fare la fine dei finlandesi dell'Haka Valkeakoski che, pur avendo vinto nove volte il titolo e conquistato dodici coppe nazionali, hanno chiuso il campionato all'ultimo posto e dunque sono stati condannati alla seconda divisione. Tre tifosissimi quindicenni dell'Haka hanno pensato di punire ulteriormente la squadra ed hanno appiccato il fuoco allo storico (datato 1934) stadio Tehtaan Kenttä, bruciando le tribune in legno e il prato sintetico. Spettacolari le immagini del rogo, dinanzi alle quali il capo banda ha confessato di avere acceso l'incendio usando una bottiglia in plastica. Ilgiornale.it

