Giovanni Minoli il ricordo atroce | Fu Fabio Fazio a dirmi che mia madre era morta

Giovanni Minoli ricorda un momento drammatico della sua vita: l'annuncio della morte della madre, ricevuto da Fabio Fazio. La sua storia è ancora più sorprendente considerando che sia il padre che la madre sono deceduti nello stesso modo, a distanza di 12 anni, entrambi in incidenti stradali. Un racconto di perdita e di eventi tragici.

© Liberoquotidiano.it - Giovanni Minoli, il ricordo atroce: "Fu Fabio Fazio a dirmi che mia madre era morta" "Il mio è un caso clamoroso, perché mio padre e mia madre sono morti nello stesso modo a distanza di 12 anni, tutti e due in un incidente stradale. Separatamente, individualmente": Giovanni Minoli, giornalista e autore televisivo, ha parlato di una vicenda dolorosa del suo passato in un'intervista a FanPage. In particolare, ha rivelato chi è stato il primo ad avvisarlo della scomparsa della mamma: "Quando lei ha avuto l'incidente Fazio passava di lì, sull'autostrada. Ha chiesto, s'è informato e dato che mia madre, da sfegatata juventina qual era, andava ogni tanto da lui a Quelli del calcio, mi avvisò al telefono. Liberoquotidiano.it Mixer- Intervista a Benjamin Netanyahu (1986) Giovanni Minoli: “Fabio Fazio mi avvertì della morte di mia madre dall’autostrada, così la Tv ha invaso il mio privato” - Giovanni Minoli si racconta in un'intervista a Fanpage, parlando di sé e della Tv di oggi: "La Rai? fanpage.it

Giovanni Minoli: “Quando avevo 14 anni una donna ha abusato di me. Ti rimane addosso il senso della violenza. I miei genitori? Morti nello stesso modo, a 15 anni di distanza” - Giovanni Minoli, 80 anni il prossimo 26 maggio, si è raccontato a Il Giornale, a cominciare dal rapporto con sua madre: “Mia madre e mio padre sono morti nello stesso modo: in due incidenti ... ilfattoquotidiano.it

