Giovani talenti e tradizione | è di Viola Paonessa il manifesto del 21° Palio della Ghirlandina

Viola Paonessa, studentessa diciassettenne del Liceo Artistico Venturi di Modena, ha realizzato il disegno scelto come manifesto del 21° Palio della Ghirlandina. Il premio celebra le tradizioni familiari legate alla produzione di aceto balsamico, mettendo in evidenza il talento giovanile e il valore della cultura locale.

