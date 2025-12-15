Giovane lascia i domiciliari per mettersi a spacciare droga | arrestato

Un giovane ha lasciato i domiciliari per dedicarsi allo spaccio di droga, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno prontamente intervenuto, arrestandolo per aver violato le misure restrittive e per il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.

Lascia i domiciliari per andare a spacciare droga. Un giovane è stato arrestato dai carabinieri del reparto Territoriale di Mondragone. Il blitz nella serata di domenica, 14 dicembre, in località Pescopagano, area già attenzionata dai militari.Il blitz dei carabinieriNel corso di un servizio di. Casertanews.it 7 COSE CHE RENDONO UN RAGAZZO PIÙ ATTRAENTE PER LE RAGAZZE!???? Regali ad un minore in cambio di sesso, giovane 25enne ai domiciliari - Dopo circa 5 mesi lascia il carcere e va ai domiciliari un giovane di 25 anni, di Sarno, indagato per atti sessuali con un minore. ilmattino.it #Verona, si ferma #Giovane: lascia il campo in lacrime L'infortunio rallenta le voci sull'addio #SerieA #Calciomercato - facebook.com facebook