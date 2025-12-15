Le recenti ordinanze hanno scatenato un acceso dibattito politico a Chianciano Terme, con critiche da parte della Lega e del consigliere Claudio Pieri, capogruppo di

© Lanazione.it - Giorni: "Azioni tardive e spot". Pieri contesta che i privati: "non possono sostituire lo Stato"

Le ordinanze hanno acceso il confronto politico in città. Alla linea dell’amministrazione comunale si affiancano infatti le critiche della Lega e la presa di posizione del consigliere comunale Claudio Pieri, esponente di maggioranza e capogruppo di " Chianciano in Azione ". La Lega, con il suo segretario della Valdichiana Stefano Giorni, chiede interventi efficaci e continuativi, criticando azioni ritenute "tardive e a spot". Secondo la Lega, l’amministrazione avrebbe finora privilegiato la tutela delle persone accolte, trascurando il disagio dei residenti. Il partito annuncia di aver interessato della situazione l’onorevole Andrea Crippa, commissario regionale, e il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. Lanazione.it

????????????,?????!??????????????,???????:????????!?????????????????,????????????,??????????,????

Giorni: "Azioni tardive e spot". Pieri contesta che i privati: "non possono sostituire lo Stato" - Alla linea dell’amministrazione comunale si affiancano infatti le critiche della Lega e la presa di posizione del consigliere comunale Claudio ... msn.com