Giornata simbolica contro l’Infanticidio via libera dal Consiglio di Fiumicino

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità una mozione per istituire la “Giornata simbolica contro l’Infanticidio”, da celebrare ogni anno il 14 novembre. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica cruciale, promuovendo riflessione e impegno sociale.

Fiumicino, 15 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità la mozione che istituisce la “Giornata simbolica contro l’Infanticidio”, da celebrare ogni anno il 14 novembre. Il progetto, illustrato da Stefano Calandra, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, nasce per trasformare il ricordo in impegno civile, prevenzione e consapevolezza collettiva. La data scelta richiama il 14 novembre 2025, giorno in cui il piccolo Giovanni è stato tragicamente ucciso, un evento che ha sconvolto la comunità nazionale e che, come sottolineato nel testo approvato, impone alle istituzioni una responsabilità morale e civile permanente. Cdn.ilfaroonline.it

