Giornata Mondiale del Suolo Confai | una risorsa da tutelare con scelte concrete

“La Giornata Mondiale del Suolo, celebrata nei giorni scorsi dal CREA, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, offre l’occasione per richiamare l’attenzione su una risorsa essenziale per l’agricoltura e per l’equilibrio ambientale, troppo spesso data per scontata”: lo afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia e Confai Bergamo, aderenti a CAI Agromec. Secondo Confai, la tutela del suolo non può limitarsi a enunciazioni di principio, ma deve tradursi in politiche territoriali coerenti e in pratiche operative capaci di preservarne fertilità, struttura e capacità produttiva. Bergamonews.it

Giornata mondiale del suolo - La Giornata mondiale del suolo sensibilizza l'opinione pubblica mondiale sul ruolo che il suolo svolge nella sicurezza alimentare. rivistanatura.com