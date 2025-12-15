© Anteprima24.it - “Giornata del Cuore”, straordinaria partecipazione per l’iniziativa della Misericordia di Pisciotta

Tempo di lettura: < 1 minuto La Misericordia di Pisciotta esprime una profonda soddisfazione per la straordinaria partecipazione e l’ottima riuscita della “Giornata del Cuore”. L’evento, svoltosi il 12 Dicembre 2025 presso l’edificio scolastico di Rodio, si inserisce con successo nel fondamentale Progetto Missione Salute 2025.?L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità di grande valore per i cittadini, garantendo l’accesso a cruciali visite cardiologiche gratuite e rafforzando l’impegno per la prevenzione sul nostro territorio.?Un ringraziamento speciale va al Dott. Aldo Liguori, già Primario di Cardiologia del P. Anteprima24.it

