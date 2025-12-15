Giorgio Locatelli | Chi disprezza gli immigrati non lo sopporto MasterChef? Mi ha cambiato la vita

Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef Italia per l’ottava edizione, condivide il suo punto di vista sul valore degli immigrati e sull’impatto del programma sulla sua vita. Chef di fama internazionale, Locatelli si distingue non solo per le competenze culinarie, ma anche per le sue posizioni e il suo percorso professionale.

Per l’ottava edizione consecutiva, Giorgio Locatelli ricopre il ruolo di giudice nel talent show di Sky MasterChef al fianco di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Lo chef, che ha aperto il suo nuovo ristorante alla National Gallery di Londra, ha raccontato al settimanale Gente di quando sua nonna si è messa a piangere quando ha saputo che voleva intraprendere il lavoro di cuoco: “Diceva che i cuochi sono tutti dei pazzi, degli sporcaccioni: ‘Van sempre a puttane, si ubriacano’, diceva. ‘Guarda i camerieri come sono sempre tutti eleganti!’. Ho amato moltissimo mia nonna, sono cresciuto con lei mentre i miei erano sempre a lavorare, feste e Natali compresi”. Tpi.it

