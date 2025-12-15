Giorgia Meloni ultimo discorso ad Atreju ed ecco chi viene notato tra il pubblico

Il 14 settembre si è conclusa a Roma l’edizione di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia nei giardini di Castel Sant’Angelo. Durante l’evento, il discorso di Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione, mentre tra il pubblico si sono notati alcuni volti significativi. L’appuntamento ha rappresentato un momento importante per il panorama politico italiano.

Si è chiusa a Roma il 14 settembre l’edizione di Atreju, la kermesse politica organizzata da Fratelli d’Italia nel cuore della capitale, nei giardini di Castel Sant’Angelo. La manifestazione, come da tradizione, ha ospitato una lunga serie di eventi, dibattiti e confronti che hanno spaziato ben oltre i confini della politica strettamente intesa. Sul palco e tra il pubblico si sono alternati rappresentanti di diversi ambiti della società civile, della cultura e dell’informazione, contribuendo a rafforzare l’immagine di Atreju come luogo di incontro e racconto dell’identità del partito e del suo mondo di riferimento. Caffeinamagazine.it

Meloni alla Camera, le repliche e gli attacchi all'opposizione: Maggioranza compatta

Andrea Giambruno ad Atreju per il discorso della ex Giorgia Meloni: «Quando torno in tv? Ci sono già e non lavoro dietro le quinte» - Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, è stato ad Atreju, nella giornata conclusiva della kermesse organizzata a Roma, nella cornice dei giardini di Castel Sant'Angelo. leggo.it