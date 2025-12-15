Giorgia Meloni l’ultimo discorso e scoppia il caso | chi hanno visto tra il pubblico VIDEO

Giorgia Meloni ha concluso a Roma il 14 settembre l’edizione 2025 di Atreju, evento politico-culturale organizzato da Fratelli d’Italia nei giardini di Castel Sant’Angelo. Il suo discorso ha suscitato discussioni e attenzione, soprattutto per le presenze tra il pubblico, immortalate in un video che ha fatto il giro dei media.

© Tvzap.it - Giorgia Meloni, l’ultimo discorso e scoppia il caso: chi hanno visto tra il pubblico (VIDEO) Si è conclusa a Roma, il 14 settembre, l’edizione 2025 di Atreju, la manifestazione politico-culturale legata a Fratelli d’Italia e ospitata nei giardini di Castel Sant’Angelo. L’evento ha proposto un fitto calendario di appuntamenti, tra confronti politici, momenti di approfondimento e partecipazioni dal mondo dell’associazionismo, della cultura e dell’informazione, confermandosi come uno spazio di riferimento per l’area di governo e per il partito guidato da Giorgia Meloni. Come da consuetudine, la chiusura della kermesse è stata affidata all’intervento della presidente del Consiglio, che per l’occasione è tornata a presentarsi soprattutto nel ruolo di leader politica. Tvzap.it Giorgia Meloni da Copenaghen attacca opposizioni e sindacato Giorgia Meloni chiude Atreju: l'attacco a Elly Schlein - Con suo discorso la Presidente del Consiglio chiude la kermesse di Fratelli d’Italia. notizie.it

Atreju: il lugubre discorso di Meloni nella sua veste di capo branco missino - Giorgia Meloni, ad Atreiu, ha pronunciato un discorso che più che da Presidente del Consiglio ricordava un capo branco missino di Colle Oppio. globalist.it

Guerra in Ucraina le notizie del15 dicembre 2025 | Proseguono i colloqui a Berlino, stasera con i leader europei, anche Giorgia Meloni x.com

Ho ascoltato il comizio finale di Giorgia Meloni ad Atreju, persino le polemiche sul Kebab e sulla Repubblica delle Banane. Ha ballato, ha gridato, ha fatto selfie. Si è solo dimenticata del fatto che con lei è cresciuta la pressione fiscale, il debito pubblico, la fug - facebook.com facebook