Giorgia Meloni l’ultimo discorso e scoppia il caso | chi hanno visto tra il pubblico VIDEO

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha concluso a Roma il 14 settembre l’edizione 2025 di Atreju, evento politico-culturale organizzato da Fratelli d’Italia nei giardini di Castel Sant’Angelo. Il suo discorso ha suscitato discussioni e attenzione, soprattutto per le presenze tra il pubblico, immortalate in un video che ha fatto il giro dei media.

giorgia meloni l8217ultimo discorso e scoppia il caso chi hanno visto tra il pubblico video

© Tvzap.it - Giorgia Meloni, l’ultimo discorso e scoppia il caso: chi hanno visto tra il pubblico (VIDEO)

Si è conclusa a Roma, il 14 settembre, l’edizione 2025 di Atreju, la manifestazione politico-culturale legata a Fratelli d’Italia e ospitata nei giardini di Castel Sant’Angelo. L’evento ha proposto un fitto calendario di appuntamenti, tra confronti politici, momenti di approfondimento e partecipazioni dal mondo dell’associazionismo, della cultura e dell’informazione, confermandosi come uno spazio di riferimento per l’area di governo e per il partito guidato da Giorgia Meloni. Come da consuetudine, la chiusura della kermesse è stata affidata all’intervento della presidente del Consiglio, che per l’occasione è tornata a presentarsi soprattutto nel ruolo di leader politica. Tvzap.it

Giorgia Meloni da Copenaghen attacca opposizioni e sindacato

Video Giorgia Meloni da Copenaghen attacca opposizioni e sindacato

giorgia meloni l8217ultimo discorsoGiorgia Meloni chiude Atreju: l'attacco a Elly Schlein - Con suo discorso la Presidente del Consiglio chiude la kermesse di Fratelli d’Italia. notizie.it

giorgia meloni l8217ultimo discorsoAtreju: il lugubre discorso di Meloni nella sua veste di capo branco missino - Giorgia Meloni, ad Atreiu, ha pronunciato un discorso che più che da Presidente del Consiglio ricordava un capo branco missino di Colle Oppio. globalist.it