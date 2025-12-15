Giorgetti sblocca la manovra | 3,5 miliardi alle imprese e intesa sull’oro di Bankitalia

Giorgetti sblocca la manovra con un intervento decisivo, destinando 3,5 miliardi alle imprese e raggiungendo un accordo sull’oro di Bankitalia. L’annuncio, arrivato in modo inaspettato e spettacolare, segna una svolta importante nel percorso di approvazione della manovra economica, aprendo nuove prospettive per il settore produttivo e le riserve nazionali.

ROMA – Un annuncio arrivato a sorpresa, in modo quasi teatrale, come era già accaduto al momento del suo ingresso in Senato pochi minuti prima dell'avvio dell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio. Davanti a senatori di maggioranza e opposizione, chiamati a sciogliere i nodi di una manovra finita in stallo, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha messo sul tavolo nuove risorse per le imprese: 3,5 miliardi di euro destinati a rafforzare misure che non sono riuscite a soddisfare tutte le richieste arrivate dal sistema produttivo. Le risorse, come già emerso nei giorni scorsi, serviranno a compensare strumenti molto utilizzati come Transizione 5.

Manovra, modifiche per un miliardo. Si sblocca il dossier oro di Bankitalia - Il governo approva il milleproroghe, legge di bilancio al test del voto ...

