Gioco d’azzardo | quasi 1.500 persone in cura e un milione di conti online la Regione corre ai ripari

Nel 2024, in Emilia-Romagna, quasi 30.000 persone hanno cercato aiuto presso i servizi per le dipendenze patologiche a causa di problemi legati al gioco d’azzardo. Con oltre un milione di conti online attivi, la regione avverte l’urgenza di intervenire per fronteggiare questa crescente problematica e tutelare la salute dei cittadini.

Trentamila persone in Emilia-Romagna si sono rivolte nel 2024 ai Servizi per le dipendenze patologiche; di queste, quasi 1.500 (esattamente 1.462), quindi il 4,9%, lo ha fatto per problemi legati al gioco, con un dato significativo: la metà, 718, era costituito da nuovi soggetti.Non solo: la. Forlitoday.it

