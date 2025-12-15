Gioco d’azzardo | quasi 1.500 persone in cura e un milione di conti online la Regione corre ai ripari

Nel 2024, l'Emilia-Romagna ha registrato un aumento delle persone in cura per dipendenze da gioco d’azzardo, con circa 30.000 richieste ai Servizi di dipendenza patologica e oltre un milione di conti online attivi. La regione si sta attivando per affrontare questa crescente problematicità, implementando misure di prevenzione e assistenza per contrastare il fenomeno.

Trentamila persone in Emilia-Romagna si sono rivolte nel 2024 ai Servizi per le dipendenze patologiche; di queste, quasi 1.500 (esattamente 1.462), quindi il 4,9%, lo ha fatto per problemi legati al gioco, con un dato significativo: la metà, 718, era costituito da nuovi soggetti.Non solo: la.