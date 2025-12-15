Ginnastica Terranuova tra le migliori d’Italia

La Ginnastica Terranuova si conferma tra le migliori d’Italia, ottenendo risultati di rilievo alla Finale Nazionale Insieme Gold di Ginnastica Ritmica. Un riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione della società, contribuendo a consolidare la propria posizione nel panorama della ginnastica ritmica nazionale.

© Lanazione.it

Arezzo, 15 dicembre 2025 – : risultati di prestigio alla Finale Nazionale Insieme Gold di Ginnastica Ritmica Grande soddisfazione per la Ginnastica Terranuova, che continua a distinguersi nel panorama della ginnastica ritmica nazionale. Alla Finale Nazionale di Insieme Gold, svoltasi ad Ancona, la società ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, confermandosi tra le migliori realtà italiane. Nella Categoria Open, la squadra composta da Marzia Neri, Emma Campani, Giada Brunetti, Alessia Procelli e Vittoria Bucciarelli ha conquistato uno splendido ottavo posto nazionale, confrontandosi con le formazioni più competitive provenienti da tutta Italia. Lanazione.it

