Ginnastica ritmica dieci mesi di stop a Luciana De Corso | la decisione del tribunale federale scuote la Federginnastica

Il tribunale federale ha deciso di sospendere per dieci mesi Luciana De Corso, coinvolgendo nuovamente la Federginnastica in un caso disciplinare che interessa i livelli più alti del settore. La decisione, annunciata il 15 dicembre 2025, solleva nuove preoccupazioni all’interno del mondo della ginnastica ritmica.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – La Federginnastica è nuovamente alle prese con un caso disciplinare che tocca i vertici del movimento. Il tribunale federale ha disposto una squalifica di dieci mesi per Luciana De Corso, amministratrice della società Asd Ginnastica Terranuova e figura di rilievo nell’organigramma tecnico nazionale. De Corso è anche moglie del presidente federale Andrea Facci, che dallo scorso marzo ricopre ad interim il ruolo di direttore tecnico della nazionale di ritmica. La sentenza, pubblicata nelle scorse ore sul sito federale, ricostruisce una serie di condotte ritenute in violazione del Codice federale e del Codice di comportamento sportivo del Coni. Lanazione.it

