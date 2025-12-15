Il ritorno di Santiago Gimenez al Milan resta un’incognita. Il centravanti messicano, fermo dallo scorso 28 ottobre a causa di un problema alla caviglia sinistra, potrebbe saltare la Supercoppa e la gara contro il Verona. La sua assenza rischia di influenzare le scelte di Pioli e il reparto offensivo dei rossoneri.

© Milanzone.it - Gimenez, il rientro resta un rebus: Supercoppa e Verona a rischio

Il caso Santiago Gimenez continua a tenere banco in casa Milan. Il centravanti messicano non scende in campo dallo scorso 28 ottobre, quando al 62’ di Atalanta-Milan fu costretto ad arrendersi a un problema alla caviglia sinistra, lasciando spazio a Ruben Loftus-Cheek. Da allora sono passate settimane, quasi due mesi, ma il suo rientro resta avvolto dall’incertezza. La situazione è tanto chiara sul piano clinico quanto opaca sul piano pratico. Staff medico e Massimiliano Allegri hanno ribadito più volte che il giocatore è da considerarsi guarito, ma la realtà dei fatti racconta altro: Gimenez non è ancora pronto e, salvo colpi di scena, non sarà a disposizione per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, né per la semifinale contro il Napoli del 18 dicembre, né per l’eventuale finale del 22. Milanzone.it

ROMA: DOVE ANDRÀ RONALDO? MENDES APRE ALLA SERIE A || LUKIC RICORDATEVI QUESTO NOME!

Milan, si riapre il canale con il Leeds? Dopo Okafor può essere il turno di Gimenez - Dopo essere stato acquistato lo scorso gennaio dal Milan ed essere arrivato in Serie A con grandi. tuttomercatoweb.com